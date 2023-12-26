Центр амбулаторной онкологической помощи заработал на базе Ступинской больницы

Центр амбулаторной онкологической помощи заработал на базе Ступинской клинической больницы, сообщили в подмосковном Минздраве. В нем будут оказывать помощь пациентам из Ступино и Каширы.

Центр оснащен современным диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ и КТ. Он рассчитан на 90 посещений в смену. Также обустроен дневной стационар на десять коек для проведения химиотерапии.

До открытия центра местные жители были вынуждены обращаться в учреждения других муниципалитетов. Теперь для них доступна качественная помощь в рамках ОМС.

По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, сейчас на территории региона насчитывается двадцать четыре центра амбулаторной онкологической помощи.