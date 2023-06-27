Жителям Подмосковья напомнили о возможности поучаствовать в онлайн вебинарах по земельным услугам

Жители Подмосковья могут принять участие в вебинарах по земельным услугам, такие консультации проходят раз в две недели, напомнили в пресс-службе Минимущества Московской области.

В ведомстве утонили, что очередной вебинар запланирован на следующую среду. Пользователям расскажут, в том числе, о распространенных ошибках при подаче документов и причинах отказов в предоставлении какой-либо земельной услуги.

На вебинарах можно получить квалифицированную помощь без личного визита в орган власти и задать все интересующие вопросы по теме, подчеркнули в Минимущества.

Записаться на вебинар можно через госуслуги. Для этого необходимо зайти в раздел «Земля и стройка» — «Имущественные отношения», выбрать интересующую услугу и зарегистрироваться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей региона о переходе на новый стандарт обслуживания газового оборудования.

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