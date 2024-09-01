Жителям Подмосковья напомнили о возможности заключить контракт на военную службу

В подмосковной Балашихе продолжает функционировать уникальный центр отбора на военную службу по контракту. Там можно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Заключить контракт могут жители любого региона. Для этого нужно сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт, получить предписание и убыть к месту службы.

Так, бойцы могут рассчитывать на достойную оплату труда. Размер единовременной выплаты при заключении контракта от государства и региона составляет как минимум 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне СВО боец получает от 210 тысяч рублей в месяц. Также доступны дополнительные стимулирующие выплаты в размере до одного миллиона рублей в год.

Дети бойцов могут поступить на бюджет в лучшие вузы страны. Дети раненых и погибших могут поступить без вступительных испытаний. Также для бойцов и их семей доступны льготная ипотека и другие льготы и гарантии, в том числе направление детей в оздоровительные лагеря, оплата питания детей в школах, компенсация за ЖКУ и многое другое.

Подробная информация о прохождении службы по контракту доступна на этом сайте или по телефону 8 (495) 990-77-77. Региональный пункт отбора и подготовки добровольцев, который был открыт при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева, расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.