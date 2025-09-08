Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в голосовании за подключение сел к мобильному интернету

В Минцифры РФ сообщили о старте всероссийского голосования за подключение малочисленных населенных пунктов к высокоскоростному мобильному интернету. Принять в нем участие можно на портале «Госуслуги».

Цель голосования — определить населенные пункты, в которых проживают от 100 до 1 тыс. человек, где будет подключен мобильный интернет, а также составить план-график их подключений.

Подробная информация о ходе голосования текущего года, сведения о голосованиях, проведенных в прошлые годы, а также возможность проголосовать представлены здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность работы Госсовета для субъектов РФ.