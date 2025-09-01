Андрей Воробьев: работа Госсовета будет и дальше помогать развивать цифровую зрелость страны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о важности работы Государственного совета для субъектов РФ. Он напомнил, что Госсовет был возрожден 25 лет назад по решению президента России.

«Для регионов это стало важной возможностью напрямую поднимать вопросы и предлагать решения на федеральный уровень», — написал губернатор.

Он отметил, что для команды Подмосковья главная тема в работе Госсовета — это цифровизация и трансформация госуслуг. Регион тесно сотрудничает с Минцифры РФ и принимал участие в разработке нового нацпроекта. Его цель — эффективные цифровые решения, учитывающие потребности регионов.

«Вместе с коллегами мы продвигаем инициативы, которые делают взаимодействие людей и бизнеса с государством проще: электронные платежки за ЖКУ; электронные договоры на обслуживание газового оборудования; единая витрина данных вместо бумажных отчетов», - рассказал Воробьев.

Он добавил, что сегодня в Подмосковье все региональные услуги доступны в цифровом формате. Благодаря использованию ИИ их получение стало проще, быстрее и надежнее. В области реализуется 41 ИИ-проект в разных сферах. Все решения представлены на сайте «Цифровой регион».

«Впереди новые задачи. Уверен, что работа Госсовета будет и дальше помогать нам развивать цифровую зрелость страны и добиваться общих побед!» - заключил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о важности использования ИИ в образовательной сфере.