Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в мероприятиях АНО «ИТ-Планета»

Так, будут реализованы следующие проекты: международная олимпиада «IT-Планета 2025»; программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Неограниченные возможности 2025»; открытый молодежный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта «Кубок фиджитал спорттех инноваций 2025»; олимпиада по цифровой трансформации «Терра-Политех 2025».

Ожидается, что в мероприятиях примут участие как минимум 30 тыс. человек со всей России, а также зарубежных стран. Основная целевая аудитория проектов — студенты, молодые педагоги, дипломированные специалисты в возрасте от 16 до 35 лет. Мероприятия проходят на платформе инновационных соревнований Braim.

В сезоне 2023-2024 участниками олимпиады «IT-Планета» стали более 34 тыс. студентов и дипломированных специалистов, в том числе более 9 тыс. человек из ЦФО и свыше 1,5 тыс. жителей Подмосковья.