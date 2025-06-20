Жителям Подмосковья предложили поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лидеры села»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лидеры села». Это один из флагманских проектов в сфере развития сельских территорий и подготовки новых кадров для села.

Организатор конкурса — Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» при поддержке Ассоциации «ВАРМСУ» и партии «Единая Россия».

Конкурс направлен на формирование устойчивой кадровой базы молодых управленцев и лидеров общественного мнения в сельской местности.

Конкурс включает в себя образовательную траекторию с онлайн и очными форматами; серию дистанционных испытаний; финал в очном формате; программу наставничества; возможность стажировок в органах власти и рекомендации в кадровый резерв.

Подать заявку на участие и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте проекта.