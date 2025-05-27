Жителям Подмосковья предложили стать координаторами на летних школах академии «Меганом»

Жители Подмосковья могут стать координаторами на летних школах Академии творческих индустрий «Меганом». Они будут проходить с июня по сентябрь 2025 года в рамках арт-кластера «Таврида».

Программа школ будет проходить в формате профильных арт-школ. В их организации будут привлечены ключевые партнерские организации в сфере творческих и креативных индустрий.

В рамках реализации образовательной программы летних школ был сформирован Центр практики. В нем студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий в возрасте от 18 до 30 лет могут принять участие в работе летних школ в качестве координаторов.

В период прохождения практики координаторы будут получать стипендию от арт-кластера. Они смогут попасть в кадровый резерв Центра практики и поучаствовать в организации летних школ. По окончании практики координаторам будет предоставлен сертификат о ее прохождении.

Подать заявку на участие можно здесь.