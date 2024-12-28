Жителям Подмосковья рассказали, как не нарваться на мошенников при покупке билетов для отдыха на Новый год

Покупать билеты в новогоднее путешествие стоит только на официальных сайтах перевозчиков, чтобы обезопасить себя от мошенников. Об этом REGIONS рассказала руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Камилла Бижанова.

По ее словам, надзорные органы следят за перекупщиками билетов.

«Например, недавно мы проводили проверку в связи с дефицитом железнодорожных билетов на Юг, искусственно создаваемого незаконной деятельностью по их перепродаже. Перепродажа билетов, покупка которых осуществлялась на официальном сайте, позже осуществлялась на известной интернет-площадке», — сообщили в ведомстве.

После этого специалисты заблокировали доступ к личным кабинетам недобросовестных пользователей и вернули в оборот более двух 2 тыс. билетов на сумму свыше 9 млн рублей. Контроль за соблюдением прав пассажиров будет продолжаться и в период праздников. Бижанова отметила, что пассажирские компании будут отслеживать подозрительную активность на своих сайтах и в приложениях, а также выявлять факты массовой скупки электронных проездных документов.

О том, что делать при задержке рейса и отмене поезда, — в материале REGIONS.