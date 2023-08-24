Жителям Подмосковья рассказали, как пожениться на расстоянии

Жителям Подмосковья рассказали, как можно пожениться на расстоянии. Своей историей заключения брака с бойцом СВО поделилась журналистка и телеведущая Лилия Матвеева в интервью интернет-изданию «Богородские вести» .

Изначально Матвеева отправилась в зону СВО по работе. Во время двухнедельного отпуска она решила сопроводить туда гуманитарный груз, а заодно поснимать видео.

«Затем я поняла, что меня вновь что-то зовет на Донбасс. Со временем поездки туда стали регулярными и во время одной из них прямо на линии фронта я повстречала свою судьбу, а менее чем через полгода случилась свадьба», - рассказала журналистка.

Фото: [ Архив Лилии Матвеевой ]

В управлении ЗАГС по Богородскому городскому округу и городскому округу Черноголовка отметили, что запросы о подаче заявления о заключении брака на расстоянии поступают нередко. Это возможно, главное – нотариально засвидетельствовать подлинность подписей.

К нотариально удостоверенной подписи приравниваются подтверждения военно-медицинской организации, командира воинской части. При подаче заявления в орган ЗАГС также нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака и документ об уплате госпошлины. Ее размер составляет 350 рублей.