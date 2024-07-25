Жителям Подмосковья рассказали, как правильно хранить малину

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям региона, как правильно хранить малину, а также напомнили о полезных свойствах этой ягоды.

При покупке следует выбирать только спелые ягоды. Черешки должны быть зелеными, а сами ягоды — одного цвета, с гладкой поверхностью.

Лучший способ хранения малины — заморозка. Это связано с тем, что засушенная малина теряет большую часть полезных свойств, а при заморозке они сохраняются. Ягоды следует расфасовать по пакетам, замораживая небольшими порциями.

В малине содержится множество микроэлементов и витаминов, в том числе витамины группы B, а также Е, К, C, А.