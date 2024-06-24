Жителям Подмосковья рассказали, как собрать аптечку для отдыха с детьми

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как собрать аптечку для отдыха с детьми. По ее словам, перед поездкой следует посетить врача, чтобы удостовериться в том, что ребенок готов к отпуску. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Не стоит резко менять климатические зоны, поскольку дети это переносят очень плохо из-за длительной акклиматизации. Кроме того, путешествовать сразу после любой прививки небезопасно, и лучше отложить поездку хотя бы на месяц», - сказала Одинаева.

Врач посоветовала разделить аптечку на три отдела. Первый — для инструментов, второй — для материалов, третий — для лекарств. Так, в первый рекомендуется положить пинцет, шприцы, градусник, жгут. Во второй — бинты, пластыри, вату, салфетки.

Перед тем, как положить лекарства, следует проверить их срок годности и условия хранения. Чтобы избежать проблем на границе, лучше оставить препараты в заводской упаковке. При этом лучше отдать предпочтение таблеткам и порошкам, нежели растворам.

В аптечку для ребенка нужно положить антисептические средства; препараты от насморка, боли в горле и ушах, укачивания; жаропонижающие, противовоспалительные, обезболивающие, антигистаминные препараты; лекарства для ЖКТ; все необходимое для обработки ожогов и раздражения кожи; солнцезащитный крем.

При наличии хронического заболевания обязательно следует взять с собой необходимые препараты.