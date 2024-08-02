Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать сладкий арбуз и дыню

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, как выбрать сладкий арбуз и дыню. На рынках и в магазинах региона уже начали продавать бахчевые.

При выборе арбуза нужно обратить внимание на звук от стука по нему. Если звук звонкий, как от пустого ящика, то арбуз еще не дозрел. У спелого арбуза звук при стуке гулкий, как у барабана.

Корка арбуза должна быть темной, твердой и матовой. Трещин и вмятин на арбузе быть не должно. Также лучше выбирать плод с сухой или хрупкой плодоножкой и с желтым или оранжевым пятном.

При выборе дыни тоже рекомендуется постучать по ней. Аналогично, звук при стуке должен быть глухим. Кроме того, следует обратить внимание на наличие небольшого светлого пятна на плоде — оно говорит о том, что дыня дозрела. Помимо этого, можно надавить на плод. Если дыня пружинит, значит плод спелый.