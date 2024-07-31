Жителям Подмосковья рассказали, как заразиться лихорадкой Западного Нила

Правильное питание и занятия спортом помогут укрепить иммунитет и не заболеть лихорадкой Западного Нила, заражение которой произошло на границе с Подмосковьем — в Рязанской области. Об этом Regions рассказала заместитель начальника Ногинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Ксения Ицкова.

«Передается лихорадка западного Нила через укус комара. В этом сезоне на территории Богородского округа, Электростали и Черноголовки случаи заболевания не регистрировались. К сожалению, специальной вакцины от вируса западного Нила не существует. Однако можно поддерживать свой иммунитет», — сообщила эксперт.

Помимо этого, она советует использовать репелленты, что защищать себя от укусов насекомых на природе.

Другие подробности о вирусной инфекции — в материале Regions.