Жителям Подмосковья рассказали, какие напитки опасно пить на голодный желудок
Фото: [Пресс-служба Видновской КБ]
Кофе с сахаром не стоит пить на голодный желудок, потому что это потенциально может спровоцировать набор веса. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Помимо этого, она не советует пить фруктовые соки или чай с сахаром до употребления пищи. По ее словам, это может спровоцировать аналогичную проблему.
«Также для поддержания хорошей фигуры рекомендую не есть на завтрак хлопья, колечки и хрустящие шарики, в составе которых в избытке сахар и мука. После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре», — добавила Калошина.
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