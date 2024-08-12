Жителям Подмосковья рассказали, какие напитки опасно пить на голодный желудок

«Также для поддержания хорошей фигуры рекомендую не есть на завтрак хлопья, колечки и хрустящие шарики, в составе которых в избытке сахар и мука. После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре», — добавила Калошина.