Жителям Подмосковья рассказали о конкурсе «Женщины за здоровое общество»

В 2021 году с целью поддержания национальной политики по укреплению общественного здоровья был создан проект «Женщины за здоровое общество» под эгидой Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Конкурс проводится в рамках этого проекта.

С 2021 года прошло четыре конкурсных отбора, география и количество участников которых значительно выросли. На данный момент к сообществу «Женщины за здоровое общество» присоединились более 3 тыс. участниц из 86 регионов России, а также стран СНГ, БРИКС и Ближнего Востока. На платформе зарегистрировано более 1,3 тыс. проектов.