Жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, погода будет преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати пяти до двадцати семи градусов.

Ветер будет северо-восточного и северного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба.

Ранее невролог Иоланта Лялите рассказала, как охладиться в жару без кондиционера.