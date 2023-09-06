Жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в среду, 6 сентября. Местами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет западного и северо-западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее автоэксперт Алексей Рузанов рассказал, как подготовить машину к осенним дождям.