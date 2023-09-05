«Важно быть заметным для других водителей»: автоэксперт рассказал, как подготовить машину к осенним дождям

Осенью ожидается не только похолодание, но и обильные осадки. К ним автомобилистам стоит готовиться заранее, иначе поездки на машине будут доставлять неудобства и даже проблемы.

Алексей Рузанов, технический директор междунарой сети автосервисов FIT SERVICE, рассказал, как правильно подготовить свой транспорт к встрече с дождями. Начать эксперт предлагает с диагностики климатической системы. Работающий кондиционер важен осенью не меньше, чем летом.

«В дождь окна машины запотевают, и спасает только исправный кондиционер. К тому же, в промозглую и сырую погоду особенно важно, чтобы в салоне авто было сухо и тепло. Поэтому исправная печка обязательна для комфорта пассажиров и водителя», — поделился собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Заранее стоит заменить дворники, если их ресурс уже подходит к концу. В дождь щетки очень пригодятся, как и после него — лужи и грязь никто не отменял. От стеклоочистителей напрямую зависит видимость на дороге. Рекомендуется выбирать бескаркасные варианты стеклоочистителей. Они дороже, но служат лучше и дольше. Нельзя забывать и про бачок стеклоомывателя — он должен быть полон.

Обязательно необходимо удостовериться в исправности оптики, подчеркнул эксперт. Все лампы должны быть рабочими.

«В дождь особенно важно быть заметным для других водителей, а в этом поможет включенный свет. Обратите внимание и на лампы в противотуманных фарах», — напомнил Рузанов.

С учетом обилия осадков и несовершенств ливневых систем, автовладельцам также не помешает заранее обдумать, где они будут парковать машину в сезон дождей. Принимая решение, нужно руководствоваться целым набором факторов.

«Если ожидается град, есть вероятность повреждения кузова и стекол автомобиля. Спасение от стихии одно — прятать машину в гараж, подземный паркинг или под навес. Если такой возможности нет, накройте кузов подручными средствами: ковриками салона, одеялом. Помните, что в сезон дождей городские низины часто бывают затоплены. Случаются истории, когда оставляют автомобиль на парковке, а по возвращении обнаруживают машину по стекла в воде», — предостерег автоэксперт.

Помимо прочего, Рузанов призвал тщательно осмотреть кузов и произвести диагностику тормозной системы. Колесные арки, кромки капота и багажника, а также крылья авто покроются ржавчиной из-за контакта с водой, если ЛКП на них повреждено. Тормоза же могут отказать в неподходящий момент из-за намокания, что приведет к ДТП.

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