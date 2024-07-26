Жителям Подмосковья рассказали о правилах поведения на воде с детьми

Жителям Подмосковья важно постоянно контролировать пребывание детей на воде, а также отказаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, плавания в одиночку, прыжков в воду и купания в плохую погоду, чтобы избежать трагических случаев. Об этом рассказал главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

«Будьте осторожны при купании в естественных водоемах: выбирайте места с твердым песчаным дном, соблюдайте знаки ограждения и избегайте опасных мест. Обязательно надевайте защитное снаряжение при активных видах спорта на воде», — подчеркнул врач.

По словам Григорьева, важно также объяснять детям риски купания. Он призвал соблюдать правила безопасного поведения в водоемах, чтобы не допустить несчастных случаев.

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