Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах мессенджера MAX
Жителям Подмосковья рассказали о преимуществах нового отечественного мессенджера MAX. С его помощью можно быстро обмениваться сообщениями и файлами, совершать голосовые и видеозвонки, пользоваться различными сервисами.
Мессенджер можно установить на любое устройство — как мобильное, так и компьютер. При этом в него встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система.
В приложении доступен бесплатный обмен файлами объемом до 4 ГБ, а звонки высокого качества работают даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета.
Встроенные чат-боты и мини-приложения обеспечивают прямой доступ к партнерским сервисам, с их помощью можно быстро и легко решать множество ежедневных задач. Кроме того, доступны анимированные стикеры и реакции в чатах.
Подробная информация — на официальном сайте мессенджера.
