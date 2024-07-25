Жителям Подмосковья рассказали о ремонтных работах в квартирах, которые управляющая компания должна провести бесплатно

Управляющие компании должны проводить ремонт некоторого имущества в квартирах бесплатно, за счет ежемесячной платы за содержание и ремонт жилья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, к такому имуществу относятся трубы (стояки, ответвления от стояков), входящие в квартиру до первого запирающего устройства (крана), радиаторы, если отсутствует запорный кран, межпанельные швы, расположенные со стороны фасада дома. Кроме того, УК должна бесплатно отремонтировать газопровод. Помимо этого, жильцы могут потребовать провести ремонт или возместить ущерб, если имущество было повреждено по вине управляющей компании, добавили в ведомстве.

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