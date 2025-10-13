Жителям Подмосковья рассказали о семинарах на тему мошенничества

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что ввиду участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» проводятся обучающие семинары в очном и онлайн формате.

Главным приоритетом проекта является обеспечение граждан и их близких актуальной информацией о возможных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности и предоставление полезных инструментов противодействия таким ситуациям. Тематики вебинаров затрагивают широкий спектр проблем. Кроме того, слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

В числе вебинаров: «Мошенничество c использованием дипфейк – технологий. Как не стать жертвой обмана» по этой ссылке; «Инвестиционное мошенничество: ложные обещания и финансовые пирамиды» по этой ссылке; «Как защитить персональные данные от мошенников? Злоупотребление личными данными: как защитить свою информацию?» по этой ссылке; «Сервисы и приложения на страже вашей безопасности» по этой ссылке.

Также во «ВКонтакте» 14 октября 2025 в 11:00 состоится вебинар на тему «Правовые аспекты мошенничества: что делать, если вы стали жертвой?»

Реальные истории из жизни, инструмент о том, как проверить сообщение на признаки мошенничества, четкие инструкции и советы от экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни собраны в одном месте — на сайте проекта https://sam.mos.ru/.

А об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity, https://киберзож.рф/.

В случае если вы уже стали жертвой мошенников или вам необходима информация о том, как защитить свои данные, переходите по этой ссылке.