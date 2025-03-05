Жителям Подмосковья рассказали о выплатах участникам СВО и ветеранам от Соцфонда

Участники СВО и боевых действий имеют право на получение целого ряда выплат со стороны Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Об этом рассказал заместитель руководителя отделения Фонда по Москве и Подмосковью Алексей Путин.

По словам Путина, все участники боевых действий, которые имеют соответствующее удостоверение, могут получать ежемесячно по 4582,04 руб. Эта выплата делается без учета набора других социальных услуг. Заявление о назначении такой льготы можно подать через Госуслуги, либо очно в отделении Фонда или МФЦ.

Все Герои России могут получить единовременную выплату в 98194,28 руб. Она оформляется автоматически сразу после присвоения высокого звания.

Помимо этого, всем тем, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, а также инвалидам I, II, III групп по общему заболеванию, назначается денежная выплата, которая проводится каждый месяц. Из-за военных травм начисляют по 7605,52 вне зависимости от группы. Им же предоставляют компенсацию, которая варьируется в зависимости от группы, от 4815,39 руб. до 24 076,96 руб. Заявление на выплаты делать не надо, их переводят либо по линии Соцфонда, либо через силовое ведомство, где в прошлом служил ветеран.

Одна из ежемесячных выплат касается только участников специальной военной операции, причем вне зависимости от того, что выплачивают им другие ведомства. В частности, если им не назначалась пенсия через силовое ведомство, то при оформлении пенсии гражданской есть льготы. Им учитывают в двойном размере тот стаж, который был приобретен во время участия в СВО. Также им назначают коэффициент в 3,6 за каждый год участия в спецоперации.

Ранее уже рассказывалось о мерах социальной поддержки в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны от Московской области. Военнослужащие могут рассчитывать на страховые выплаты, бесплатное получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях, сохранение места работы на время прохождения службы, льготы в сферах ЖКХ и налогообложения, а также кредитные каникулы.