Жителям Подмосковья рассказали о запуске федеральных медицинских каналов в мессенджере MAX

Общественная палата РФ сообщила об успешном запуске федеральных медицинских тематических каналов, направленных на повышение медицинской и правовой грамотности населения страны, с экспертным участием государственных медицинских организаций и представителей врачебного сообщества.

Медицинские каналы запущены в рамках реализации федерального проекта «Здравконтроль», который реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Федерального агентства по надзору в сфере здравоохранения, Генпрокуратуры РФ, Всероссийского союза пациентов, региональных общественных палат с использованием гранта президента РФ.

Медицинские каналы работают в национальном мессенджере MAX с учетом соблюдения действующего законодательства по защите персональных данных и неразглашения врачебной тайны.

Так, были запущены медицинские каналы «Детское здоровье», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Здоровое долголетие», «Онколог-онлайн», «Стоматолог-онлайн», федеральный канал «Здравконтроль».

За первые три месяца работы на каналах опубликовано 2,5 тыс. просветительских медицинских постов, а в чатах при каналах экспертами подготовлено более 3 тыс. ответов пациентам. В команде проекта 113 профильных медицинских специалистов.

В чатах жители могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам по разным профилям, а также медицинским юристам проекта с понедельника по субботу включительно с 08:00 до 20:00 мск.