Жителям Подмосковья рассказали об уникальном проекте «Из забвения в бессмертие»

В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов впервые в мировой истории восстановления обстоятельств гибели и возвращения памяти Волгоградская академия МВД России дает старт уникальному патриотическому проекту «Из забвения в бессмертие». Он нацелен на восстановление сведений о месте и времени гибели защитников Родины.

За два года поисковым отрядом Волгоградской академии МВД России «Наследники Победы» совместно с другими поисковыми отрядами были обнаружены останки более 700 солдат и офицеров РККА, погибших на территории Сталинградской, Тверской, Псковской, Сахалинской областей и Республики Карелия. Из них всего лишь десяти удалось вернуть имена.

Все останки были переданы в криминалистическую лабораторию Волгоградской академии МВД России для всестороннего исследования и восстановления облика человека по черепу.

В рамках проекта использовались инновационные решения, которые позволили создать прижизненный облик человека по 3D-модели с использованием системы трехмерного моделирования внешности. Портретные фотографии воссозданного облика погибших героев были размещены в портретной галерее «Война в лицах».

Чтобы найти родственника-героя на сайте проекта, нужно перейти в соответствующий раздел и выбрать регион, на территории которого предположительно погиб родственник-герой. Там будет представлена фотогалерея портретов погибших солдат.