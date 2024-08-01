Жителям Подмосковья рекомендовали заранее готовить детей к школе

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева порекомендовала родителям заранее начать подготовку детей к школе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, начало учебного года — это всегда стресс для ребенка, особенно для первоклассника. Важно максимально снизить его тревогу. Для этого родителям посоветовали заранее завершить хождение ребенка в детский сад, чтобы обозначить переходный период.

Если ребенок не ходил в детсад, следует скорректировать его режим дня — будить и укладывать его чуть раньше, чем днем ранее.

Помимо этого, нужно научить ребенка самостоятельно добираться до школы и обратно. Для этого можно вместе с ним пройти всю дорогу, параллельно рассказав о правилах безопасного поведения.

Говорить о школе рекомендуется только в позитивном ключе. Также не следует при ребенке давать оценку работе учителей, поведению родителей одноклассников или классу, где будет учиться ребенок.