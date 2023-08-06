Жителям РФ назвали способы борьбы с западающей кнопкой унитаза

Большинство современных унитазов оборудованы сливными механизмами кнопочного типа. Однако нередко случаются ситуации, когда кнопка сливного бачка начинает западать. Эксперты назвали несколько способов решить данную проблему. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Отмечается, что кнопка бачка западает из-за сбоя настроек арматуры бачка и изнашивания элементов сливного механизма.

Добавляется, что в таких случаях следует отключить подачу воды в бачок, достать из отверстия кнопку, снять крышку на время ремонта и при осмотре определить причину поломки.

Поясняется, что при обнаружении трещин и сколов следует заменить деталь на новую, отложения следует промыть. Также непригодная для пользования пружина должна быть заменена, перекос рычажка и уровень воды следует отрегулировать внутренним механизмом слива.