Жителям РФ перечислили наиболее высокооплачиваемые вакансии для молодежи без опыта работы

В настоящее время найти работу студенту и выпускнику учебного заведения непросто. Тем не менее существуют вакансии для молодежи, которые позволят им иметь не только достойный заработок, но и сделать карьеру. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Отмечается, что повар-кассир в популярных сетях быстрого питания может зарабатывать от 70 тыс. рублей в месяц. Кроме того, молодые люди, являющиеся военнообязанными, могут поступить на службу в столичную полицию, где им предлагают зарплату от ста тысяч рубле в месяц.

Добавляется, что от 80 тыс. рублей получают комплектовщики интернет-заказов.

Уточняется, что высокие доходы и риелторов и страховых агентов.

По словам эксперта, профессора РАНХиГС Тамары Гриненко, не стоит делать главный упор на высокие доходы, поскольку это может сломать жизнь.

Она подчеркнула, что весьма востребованы на рынке труда технические специальности всех уровней.