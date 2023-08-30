Жителям Тульской области рассказали, кому положены выплаты для несовершеннолетних

Как сообщают Тульские известия , они предназначены для подготовки школьников к новому учебному году. Однако отчитываться, на что была потрачена эта сумма, не требуется.

Напомним, что с 15 августа настоящего года в регионе начала осуществляться новая мера поддержки семей участников СВО. Она реализуется по поручению Алексея Дюмина, губернатора Тульской области.

Таким образом, выплаты положены семьям, в которых есть дети, учащиеся с 1 по 11 класс. Если их несколько, то деньги получает каждый ребенок – в размере 10 000 рублей.

Чтобы их получить, нужно подать заявление. Сделать это можно несколькими способами. Вне зависимости от выбранного, сумма поступает на счет довольно быстро – в течение нескольких дней.