Жительница городского округа Подольск победила в акселераторе проектов «Безграничная молодежь»

В нем приняли участие более полтысячи человек с ограниченными возможностями, которые представили 200 инициатив. Но лучшей оказалась уроженка Подольска Анна Баринова.

Подольчанка представила проект онлайн-сообщества «Можно погладить?». По задумке, оно упростит планирование полезного досуга хозяина и питомца. Через сервис можно получить рекомендации по уходу за животным, выбрать уникальные товары для них. Также в приложении предусмотрен чат-бот «ГавКонтакт», который поможет в дрессировке собак.

Анне будет оказана поддержка от Правительства Подмосковья. Одной из мер девушка уже воспользовалась: она приняла участие в Красногорской ярмарке и заключила контракт о сотрудничестве с областным Центром инноваций социальной сферы.