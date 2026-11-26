Для Марины Алехиной среда, 25 ноября, стало днем, когда можно наконец выдохнуть: она получила ключи от квартиры, где не нужно бояться протечек, промерзающих стен и скрипящих перекрытий. Новую жилплощадь ей вручила заместитель главы округа Пушкинский Людмила Конопатченкова.

Квартира расположена в доме на улице Гоголевской в микрорайоне Мамонтовка — его сдали в 2024 году специально под программу переселения. Внутри все сделано для того, чтобы семья могла сразу жить: ремонт, сантехника, окна и двери уже на месте.



Дом № 5 на улице Речной, откуда переезжает Марина, признали аварийным в 2021 году — он попал в категорию домов, расселяемых после 2017‑го. Именно на эту группу сейчас сфокусирована программа: она помогает тем, кто годами ждал решения проблемы с непригодным жильем.



Городской округ Пушкинский закрывает задачу комплексно: не только строит новые дома, но и покупает жилье на вторичном рынке. Уже готовы новостройки на улице Октябрьской в Пушкино и на улице Краснофлотской в Красноармейске. Такой смешанный подход позволяет быстрее закрывать очереди и учитывать потребности разных семей — кому‑то важнее новый дом, кому‑то — конкретный район или близость к работе и школе.



Для администрации округа переселение из аварийного фонда — не разовая акция, а системная работа. Ее цель — не просто выдать ключи, а реально улучшить качество жизни: дать людям безопасное, благоустроенное жилье и снять постоянный бытовой стресс, который годами копился в аварийных домах.