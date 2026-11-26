С начала 2026 года медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания в Подмосковье получили более 86 тыс. человек, они работают для пациентов, которым не требуется длительная госпитализация. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить необходимое лечение без длительной госпитализации», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр отметил, что в этом случае человек быстрее возвращается к привычной жизни и продолжает восстановление в комфортной для себя обстановке. Помощь в стационарах оказывают по различным профилям, самые востребованные — хирургический, урологический, офтальмологический и гинекологический. После операции за состоянием пациента в палате наблюдают медицинские специалисты, при отсутствии осложнений и стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Стационары кратковременного пребывания работают в 57 медучреждениях региона, в том числе Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, а также ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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