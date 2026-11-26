В Ивантеевке в среду, 25 ноября, диалог власти и бизнеса прошел там, где рождаются реальные задачи, — прямо на территории предприятия Центрального научно‑испытательного полигона строительно‑дорожных машин.

Такой выбор площадки был не случайным: когда разговор идет в цехе, вопросы сразу становятся конкретнее, а ответы — практичнее. Предприниматели не тратили время на абстрактные рассуждения: они показывали контекст и сразу спрашивали, как в этих условиях масштабировать производство или решить бытовую проблему, которая влияет на работу.



Во встрече участвовал глава округа Максим Красноцветов, его заместители и депутаты местного Совета. Такой состав позволял не отправлять запрос «на проработку», а сразу обсуждать варианты и очерчивать сроки. Для бизнеса это самое ценное — конкретика.

«Вопросы, которые мы обсудили, в основном связаны с расширением производственных мощностей и созданием условий для увеличения производственной базы выпускаемой продукции», — рассказал Максим Красноцветов.

Одна из главных тем касалась развития уже работающих предприятий. Предпринимателей интересовали не общие слова о поддержке, а понятные инструменты с прозрачными условиями. В первую очередь речь шла о программе «Земля за 1 рубль»: участников волновали критерии отбора, сроки оформления и обязательства, которые придется взять на себя. Важно было понять, насколько механизм реально применим к их проектам, а не просто выглядит привлекательно в анонсах.



При этом повестка не замыкалась на экономике. Звучали и вопросы, напрямую влияющие на повседневную жизнь и работу: содержание многоквартирных домов, транспорт, состояние дорог и уборка снега. Для округа это не «второстепенные темы»: плохая дорога или перебои с вывозом снега могут срывать логистику и увеличивать издержки. Поэтому такие вопросы предприниматели задавали не как жители, а как руководители, оценивающие риски для своего дела.



Формат выездной администрации в Ивантеевке уже стал привычным каналом связи. Его ценность — в скорости и прозрачности.