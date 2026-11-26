В Коломне откроется персональная выставка художника-иллюстратора Ионайтис
Фото: [Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»]
С четверга, 3 декабря, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начнет работать выставка книжных иллюстрации «Пушистые герои сказок», мероприятие познакомит с творчеством московского художника-иллюстратора, члена Союза художников России, Московского Союза художников Ольги Ионайтис. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На выставке представлены работы, выполненные в различных акварельных техниках: иллюстрации к русским народным сказкам, а также к классические произведениям Самуила Яковлевича Маршака «Сказка о глупом мышонке» и Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Выставка продолжит свою работу до 14 февраля 2027 года, подробности размещены на сайте Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».
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