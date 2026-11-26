«Лучший вратарь, которого я когда-либо видел»: швед из «Айлендерс» восхитился Сорокиным
Форвард «Айлендерс» Эклунд об игре Сорокина: «Да он просто сумасшедший»
Фото: [ХК «Нью-Йорк Айлендерс»]
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Виктор Эклунд восхитился игрой российского голкипера своей команды Ильи Сорокина. Особенно шведского форварда восхитил сэйв вратаря во время послематчевой серии буллитов в игре с «Сент-Луис Блюз».
«Островитяне» победили со счетом 3:2. Эклунд, сравнявший счет за три секунды до конца основного времени, был назван первой звездой матча, Сорокин, выигравший серию буллитов, — третьей.
Россиянин эффектно переиграл Мэйсона Мактавиша, который пытался его запутать серией финтов.
«Да он просто сумасшедший. Пожалуй, лучший вратарь, которого я когда-либо видел. Каждый раз думаю: «Да что, черт возьми, происходит?» — сказал Эклунд.
Илья Сорокин одержал десятую победу в 17 матчах. В нынешнем сезоне он пропускает в среднем 2,4 шайбы за матч, отражая 91,7% бросков.
Ранее нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров был назван первой звездой матча с «Сиэтл Кракен».