Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Сочи в Самару , совершил экстренную посадку на запасном аэродроме после поступления информации о взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot .

Письмо с сообщением о бомбе пришло на электронную почту перевозчика во время полета. Сведения оперативно передали авиадиспетчерам в Актобе, в зоне ответственности которых в тот момент находился лайнер, а те довели информацию до экипажа.

Посадка по сигналу Pan-Pan и проверка борта

Получив предупреждение, командир воздушного судна в 13:12 по московскому времени подал сигнал срочности Pan-Pan, чтобы связаться с диспетчерами для посадки на запасном аэродроме, а также запросил к месту приземления наряд полиции.

Спустя 16 минут самолет благополучно совершил посадку. По результатам проведенной проверки взрывного устройства на борту не обнаружили.