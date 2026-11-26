В Орехово-Зуевском на торги выставят сельскохозяйственный участок
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
Министерство имущественных отношений Московской области совместно с Комитетом по конкурентной политике региона подготовило к продаже на аукционе земельный участок в поселении Авсюнино Орехово-Зуевского городского округа площадью 322,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование — сельскохозяйственная деятельность. Стартовая стоимость лота установлена на уровне 7 647,11 рубля.
Сведения о дате проведения торгов, порядке подачи заявок и других условиях участия разместят на Едином электронном ресурсе ЕАСУЗ.
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