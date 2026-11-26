С начала 2026 года в Подмосковье провели более 440 тыс. маммографических исследований — на 90 тыс. больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы уделяем особое внимание диагностике рака молочной железы, поскольку выявление заболевания на начальной стадии значительно повышает шансы на успешное лечение. Для этого оснащаем наши медицинские организации современными маммографами, а также упрощаем запись на исследование», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр уточнил, что по результатам обследований в этом году выявлено свыше 36,5 тыс. отклонений, в том числе почти 1,2 тыс. случаев злокачественных новообразований. По его словам, пациенток направили на углубленную диагностику и лечение.

В регионе женщинам доступно бесплатное маммографическое исследование для раннего выявления заболеваний молочных желез. Пациентки старше 40 лет, которые не проходили маммографию в течение двух лет, могут записаться на диагностику самостоятельно. В остальных случаях потребуется направление от врача.

Записаться на прием к врачу можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАКС».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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