Жительница Каширы освоила профессию водителя автобуса
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Месяц назад в общественном транспорте городского округа Кашира появился новый водитель. Это Елена Суденкова.
Сегодня она не просто с легкостью управляется с большим автобусом, но делает свою работу с душой.
Елена трудится на производственном участке «Кашира» МАП №5. Работа на общественном транспорте – не самая легкая, однако женщина справляется с ней на отлично. Свою задачу она видит не только в том, чтобы вовремя доставить пассажиров по маршруту, но и поднять им настроение добрым словом и улыбкой.
На ее маршруте №3 уже появились постоянные пассажиры - многие стремятся попасть именно к Елене Евгеньевне. Пассажиры отмечают пунктуальность и мягкую манеру езды.
Кстати, водит Елена Евгеньевна один из новых ЛиАЗов, которые производственный участок «Кашира» получил в этом году.
«Езда по маршруту – это нечто непередаваемое. Здесь нет ни одного одинакового рейса. Это будто другая жизнь. И я очень люблю свою работу», - говорит женщина.