Жительница Каширы освоила профессию водителя автобуса

Сегодня она не просто с легкостью управляется с большим автобусом, но делает свою работу с душой.

Елена трудится на производственном участке «Кашира» МАП №5. Работа на общественном транспорте – не самая легкая, однако женщина справляется с ней на отлично. Свою задачу она видит не только в том, чтобы вовремя доставить пассажиров по маршруту, но и поднять им настроение добрым словом и улыбкой.

На ее маршруте №3 уже появились постоянные пассажиры - многие стремятся попасть именно к Елене Евгеньевне. Пассажиры отмечают пунктуальность и мягкую манеру езды.

Кстати, водит Елена Евгеньевна один из новых ЛиАЗов, которые производственный участок «Кашира» получил в этом году.