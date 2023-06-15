Жительница Красноармейска донорством крови помогает раненным бойцам СВО

Ирина Фролова — большой герой в наше нелегкое время. Она обладательница очень редкой группы крови — 4 отрицательной. Ирина неравнодушный человек, именно она может спасти многочисленные жизни людей, которые сражаются в зоне спецоперации.

В Красноармейске на данный момент отсутствует станция для переливания. Но девушка не может оставаться в стороне и регулярно не только мониторит сайты и соцсети, но и ищет ближайшие передвижные пункты переливания. Она хочет по максимуму оказать помощь людям.

Кроме того, Ирина много работает в Комплексном центре социального обслуживания населения и реабилитации «Пушкинский». При этом женщина всегда находит время, чтобы не пропускать сдачу крови. Она уже осуществила 10 таких процедур и спасла многие жизни.

Отметим, что донорам положена материальная компенсация и выходной день. Для Ирины это приятный бонус, но самое важное для нее — настоящая помощь.