Жительница Можайского г.о. Клавдия Баранова отметила 102-ой день рождения

Труженику тыла и ветерану труда Клавдии Ивановне преподнесли огромный букет цветов и памятный подарок. Кроме того, вдове участника Великой Отечественной войны вручили «фронтовой» продуктовый набор, в который, в частности, входит фирменная продукция Можайского молокозавода.

Долгожительница отмечает день рождения 28 октября. Клавдия Ивановна – коренная можайская жительница, которая родилась в селе Поречье тогда еще Уваровского района. Жизнь до войны не отличалась от других ребят: окончила школу-семилетку, затем устроилась счетоводом в местном колхозе д. Глядково. Однако война разделила все на «до» и «после». Годы не помогли женщине забыть тяжести тех времен.

Клавдия Баранова, а до замужества — Иванова, пережила фашистскую оккупацию. Перед отступлением немцы сожгли ее родную деревню. Семья искала приют у всех, кто готов был его предоставить. Братья Григорий, Александр и Борис находились на фронте. Когда Красной Армии удалось освободить Уваровку, Клавдия принимала активное участие в восстановлении родного села. Женщина работала в полеводческой бригаде и счетоводом, а с 1944 года — налоговым агентом по Порецкому сельсовету. Работа была опасная, ведь в некоторых районах на фоне оккупации процветал бандитизм. Клавдия выдержала и ответственно выполняла рабочие обязанности на протяжении четырех лет.

«Мне приходилось пешком, в любую погоду, зимой и в распутицу, одной, без всякого сопровождения обходить все деревни в окрестностях Поречья. И старалась я не для того, чтобы заработать копейку, - муж-фронтовик высылал мне свой денежный аттестат. Я трудилась ради Победы и ради последующей мирной жизни на родной земле», — рассказала женщина.

Женщина была награждена различными трудовыми наградами, одна из самых почетных — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.». Общий трудовой стаж ветерана составил 45 лет. Именно трудолюбие, как уверена можайская долгожительница, и помогло ей преодолеть все жизненные сложности.