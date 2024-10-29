Жительница Можайского г.о. Клавдия Баранова отметила 102-ой день рождения
Фото: [Пресс-служба администрации Можайского городского округа]
От имени главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева, председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой заведующий Уваровским территориальным сектором администрации Можайского городского округа Раиса Голубева навестила жительницу муниципалитета Клавдию Ивановну Баранову, чтобы поздравить с 102-ым днем рождения.
Труженику тыла и ветерану труда Клавдии Ивановне преподнесли огромный букет цветов и памятный подарок. Кроме того, вдове участника Великой Отечественной войны вручили «фронтовой» продуктовый набор, в который, в частности, входит фирменная продукция Можайского молокозавода.
Долгожительница отмечает день рождения 28 октября. Клавдия Ивановна – коренная можайская жительница, которая родилась в селе Поречье тогда еще Уваровского района. Жизнь до войны не отличалась от других ребят: окончила школу-семилетку, затем устроилась счетоводом в местном колхозе д. Глядково. Однако война разделила все на «до» и «после». Годы не помогли женщине забыть тяжести тех времен.
Клавдия Баранова, а до замужества — Иванова, пережила фашистскую оккупацию. Перед отступлением немцы сожгли ее родную деревню. Семья искала приют у всех, кто готов был его предоставить. Братья Григорий, Александр и Борис находились на фронте. Когда Красной Армии удалось освободить Уваровку, Клавдия принимала активное участие в восстановлении родного села. Женщина работала в полеводческой бригаде и счетоводом, а с 1944 года — налоговым агентом по Порецкому сельсовету. Работа была опасная, ведь в некоторых районах на фоне оккупации процветал бандитизм. Клавдия выдержала и ответственно выполняла рабочие обязанности на протяжении четырех лет.
«Мне приходилось пешком, в любую погоду, зимой и в распутицу, одной, без всякого сопровождения обходить все деревни в окрестностях Поречья. И старалась я не для того, чтобы заработать копейку, - муж-фронтовик высылал мне свой денежный аттестат. Я трудилась ради Победы и ради последующей мирной жизни на родной земле», — рассказала женщина.
Женщина была награждена различными трудовыми наградами, одна из самых почетных — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.». Общий трудовой стаж ветерана составил 45 лет. Именно трудолюбие, как уверена можайская долгожительница, и помогло ей преодолеть все жизненные сложности.