Жительница Ногинска принимает участие в международном конкурсе «Достояние континента»

Жительница Богородского городского округа Мария Максимова принимает участие в международном конкурсе «Достояние континента» и может получить звание «Леди Евразия». Об этом сообщает интернет-издание «Богородские вести».

По данным издания, в конкурсе соревнуются замужние женщины и/или мамы в возрасте от 23 до 45 лет, которые проживают на территории России и сопредельных государств. Финал состязания пройдет на сцене национального театра республики Алтай.

«Мой родной город Ногинск с богатой историей. Мы очень любим побродить своей большой семьей по улицам города, болтая обо всем и наслаждаясь вкусным мороженым. Приезжайте и вы к нам прогуляться вместе с нами по любимому городу и отведать нашего мороженого, возвращаясь воспоминаниями в прекрасное детство», — написала Максимова в своей работе, которую представила на конкурс.

Ознакомиться с работой Марии можно здесь. Если жительница Подмосковья получит большинство голосов в заочном этапе за эссе и видеоролик, она может выйти в финал и получить главный приз творческих соревнований.