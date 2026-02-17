Жительница Новосибирска искусала и избила дочь из-за разбитой кружки

В Новосибирске завершился судебный процесс по делу о семейном насилии. Местную жительницу признали виновной в истязании собственной дочери и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Информация об этом появилась на сайте kp.ru .

Информация о противоправных действиях матери поступила правоохранителям в октябре 2024 года. Именно тогда ее 14-летняя дочь в слезах пришла к бабушке. Тело девочки было покрыто синяками и ссадинами. Ребенок рассказал родственнице, что на протяжении долгого времени мать регулярно избивает ее. Бабушка незамедлительно доставила внучку в травмпункт для фиксации повреждений, а затем написала заявление в полицию.

В ходе следствия было установлено, что истязания ребенка продолжались более двух лет — с июля 2022 года. Женщина наносила удары руками по телу дочери, а также неоднократно кусала ее. Школьница тщательно скрывала факт насилия от посторонних: прятала следы побоев под одеждой и никогда не жаловалась педагогам в школе.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело. Во время судебных заседаний обвиняемая отказалась признать свою вину, заявив, что стала жертвой клеветы со стороны свекрови. Несмотря на это, суд счел доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор.

В настоящее время бабушка оформила временную опеку над пострадавшей внучкой. В ближайших планах женщины — инициировать процесс лишения нерадивой матери родительских прав, чтобы обезопасить ребенка в будущем.

