Жительница Подмосковья отдала мошеннику почти 200 тысяч рублей за участие в конкурсе красоты

В аэропорту Внуково задержали мужчину, который подозревается в обмане участниц конкурсов красоты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В полицию обратилась 25-летняя жительница Московской области. Она рассказала, что познакомилась со злоумышленником на одном из светских мероприятий. Житель Екатеринбурга быстро вошел в доверие и убедил ее в том, что занимается организацией поездок девушек на конкурсы красоты.

Девушка отдала мошеннику 194 тысячи рублей, чтобы стать участницей подобных соревнований, но мужчина получил деньги и спешно скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.