Жительница Подмосковья случайно вырастила в ванной «мерцающий» гриб

Жительница Солнечногорска Мособласти рассказала REGIONS, что обнаружила необычного «квартиранта» в собственной ванной комнате — съедобный гриб, который прятался в укромном месте. Она также предоставила фото, по которому точно определили вид находки.

Между плиткой и ванной, в месте, которое долгое время было закрыто от глаз, вырос настоящий гриб. На сделанном фото биологи опознали редкого гостя — навозник мерцающий, известный своим необычным внешним видом со слегка сияющей шляпкой.

Обычно этот съедобный в молодом возрасте гриб встречается в парках и садах, но для квартирного произрастания он стал исключительным случаем. Биолог Анастасия Зотина пояснила, что появление навозника свидетельствует о системных проблемах помещения. Гриб выбрал ванную не случайно — это идеальная среда для размножения спор: темно, влажно и плохо проветривается. Вероятной причиной могла стать скрытая органика: остатки строительных материалов или древесины под отделкой.

Эксперт категорически не рекомендует употреблять такой гриб в пищу, несмотря на его съедобность. Вместо кулинарных экспериментов Зотина советует сосредоточиться на решении главной проблемы — избыточной влажности. Необходимо тщательно просушить помещение, обработать зону антисептиком и проверить возможные источники сырости: протечки труб, недостаточную вентиляцию или конденсат.

Ранее россиян предупредили об опасных грибах, вызывающих отек мозга и сильные отравления.