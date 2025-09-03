Мухомор вонючий и строчки обыкновенные: россиян предупредили об опасных грибах

Среди многообразия лесных грибов особую угрозу представляют несъедобные виды, способные нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к летальному исходу. Об этом в беседе с NEWS.ru россиянам напомнил врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова Министерства здравоохранения России Михаил Власов.

Наиболее опасным грибом специалист назвал бледную поганку, содержащую смертельные аманитотоксины. Эти вещества вызывают тяжелое отравление, которое может привести к повреждению печени, отеку мозга и смерти.

По словам Власова, летальность при отравлении бледной поганкой достигает 50%, а в тяжелых случаях может потребоваться экстренная трансплантация печени для спасения жизни человека.

Не менее опасны мухомор вонючий, вызывающий схожие симптомы, и строчки обыкновенные, которые наносят вред печени и почкам, провоцируют судороги и неврологические расстройства.

Особого внимания заслуживают свинушки, способные вызвать так называемый паксилюсный синдром с тошнотой, рвотой и диареей. Коварство этих грибов заключается в накопительном эффекте, когда симптомы отравления проявляются только при повторном употреблении.

Отдельную группу риска, добавил врач, составляют грибы из родов волоконница и говорушка, вызывающие мускариновый синдром. Его симптомы включают повышенное слюноотделение, потоотделение и риск остановки дыхания.

Специалисты настоятельно рекомендуют россиянам проявлять крайнюю осторожность при сборе грибов и употреблять в пищу только те виды, в безопасности которых они абсолютно уверены.

