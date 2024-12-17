Жительница Суджи вместе с дочерью три месяца провела в плену у ВСУ

О том, что им пришлось пережить, женщина рассказала в интервью RT.

Жительница Суджи Курской области Наталья вместе с 14-летней дочерью провели три месяца в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, вторгшиеся в Суджу украинские боевики сказали жителям, что российские бойцы их расстреляют. Также она отметила, что они с дочерью постоянно испытывали психологическое давление со стороны украинских военных.

До конца августа Наталья с дочерью жила в интернате, а потом украинские боевики сказали им переселиться в одни из пустых домов.

7 ноября представители Красного Креста вывезли их в Сумы вместе с волонтерами. Там женщина находилась в больнице, а потом в пункте временного размещения.

Сейчас Наталья вместе с дочерью находится в центре временного размещения в Курске. Девочка приступила к учебе.

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