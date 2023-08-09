Жительница Волгограда была арестована судом за убийство ребенка

Как пишет агентство «РИА Новости» , женщина подозревалась в том, что оставила собственного девятимесячного сына одного в запертой квартире.

Об этом стало известно благодаря объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Ведомство сообщило, что арест местной жительницы санкционирован до 7 октября.

Согласно сообщению, которое сделало СК РФ, 24-летняя девушка 3 августа настоящего года ушла из квартиры, заперев дверь на ключ. Известно, что там остался совсем один маленький ребенок, которому было девять месяцев. Через несколько дней его безжизненное тело нашла бабушка. Подозреваемая же была задержана. Встал вопрос о лишении родительских прав матери ребенка, а также об изъятии двух малолетних детей.