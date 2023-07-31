Жительницу Новокузнецка зарезали на почве ревности

Как пишет издание «Vse42.ru» , тридцатисемилетний мужчина нанес несколько ударов ножом в область грудной клетки своей жертве, из-за чего та скончалась на месте происшествия.

Стало известно, что в южной столице Кузбасса возбудили уголовное дело об убийстве женщины. Сообщается, что нападение было связано с ревностью. По предварительным данным, горожанин увидел свою сожительницу с другим мужчиной, и нанес своей жертве несколько ножевых ранений.

Очевидцы сразу вызвали скорую помощь и силовиков, чтобы те оперативно среагировали на происшествие и оказали помощь жертве. Однако женщина скончалась на месте. На данный момент подозреваемый был задержан, и решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте.